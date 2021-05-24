شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسى في أحدث فوتوسيشن بالأحمر والبينك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضعت الفنانة لقاء الخميسي، لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها على حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، وظهرت في الصور مرتدية بدلة نصفها باللون البينك والنصف الآخر باللون الأحمر، ما آثار إعجاب متابعيها.

وتستعد لقاء الخميسى لاستئناف تصوير مسلسلها الجديد "إجازة مفتوحة" خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك بعد تصوير يوم من أحداث العمل في شهر فبراير الماضى قبل الانشغال بدراما رمضان، والعمل بطولة شريف منير، سميحة أيوب، ملك قورة، دنيا ماهر، مراد مكرم، نورهان كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.



لقاء الخميسى

وقدمت لقاء الخميسي مسلسل "ضد الكسر" في شهر رمضان الماضى، حيث شاركت في بطولته إلى جانب نيللي كريم، محمد فراج، تارا عماد، مصطفى درويش، سينتيا خليفة، هشام إسماعيل، حمزة العيلى، لؤى عمران، تامر هشام، نهير أمين، نور إيهاب، محمد السويسى، وجمال يوسف وتأليف عمرو الدلى ووإخراج أحمد خالد.

وحلت لقاء الخميسى ضيفة في "تليفزيون الخليج 365" مؤخراً، وكشفت خلال الحوار أسباب غيابها عن السينما وهل يشغلها دول البطولة المطلقة، وقالت: "أنا مش مؤمنة بحاجة اسمها البطولة المطلقة، وأنا بشوف البطولة لمجموعة أشخاص كلها لأن النجاح مش بيكون بشخص واحد فقط، وهى بطولة أشخاص وممثلين شاطرين ومخرج شاطر ومدير تصوير وعوامل كتيرة.



لقاء الخميسي



لقاء الخميسى فى جلسة تصوير جديدة



الفنانة لقاء الخميسى



لقاء الخميسي فى احدث جلسة تصوير



لقاء الخميسي فى جلسة تصوير جديدة