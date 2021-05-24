شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن fast & furious 9 بعد نجاحه حول العالم منذ عرضه بدور السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجاح كبير يحققه فيلم fast & furious 9 منذ عرضه بدور السينما على مدار الأيام الماضية، حيث تمكن الفيلم من تحقيق ردود فعل إيجابية للغاية بمختلف بلدان العالم الذى عرض فيها، وحقق حالة إيجابية كبيرة، مع جمهوره ممن كان ينتظر بشغف عرض fast & furious 9 بعدما تعرض لسلسلة من التأجيلات بسبب تفشى وباء كورونا.

وخلال السطور التالية نتعرض لعدة معلومات حول فيلم fast & furious 9 نرصدها بالتقرير التالي.

5 معلومات عن fast & furious 9

جمع fast & furious 9 إيرادات بلغت 160 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع.



fast & furious 9

fast & furious 9 تمكن في منطقة الشرق الأوسط من الوصول إلى أرقام ضخمة، حيث حقق إيرادات بلغت 5.5 مليون دولار.

تم عرض فيلم fast & furious 9 في مصر قبل الولايات المتحدة نفسها، وهو الأمر التي أرجعته الشركة المنتجة إلى رغبتها في استغلال أسواق أخرى بكثافة مثل مصر ودور في آسيا، فتحت دور العرض عندها بصورة تشجع على الاقبال في ظل إجراءات كورونا، حيث تحقق تلك الأسواق نجاحاً كبيراً في الفترة الماضية للأفلام المعروضة فيها.

تمكن فيلم fast & furious 9 من ازاحة افلام كانت تتربع على عرش الإيرادات، حيث صار فى المركز الأول على مستوي الإيرادات متفوقًا على فيلم Godzilla vs. Kong’s.

تمكن الفيلم من تحقيق انطلاقة قوية يوم افتتاحه بشباك التذكر فى الصين حيث حقق Fast & Furious إيرادات ضخمة قدرها 59.1 مليون دولار.

fast & furious 9 هو النسخة الأولى من السلسلة التى تشهد مشاركة جون سينا، وكان مقررًا للفيلم أن يعرض قبل عامين فى نهاية عام 2019 إلا أن ظروف كورونا حالة دون عرضه.