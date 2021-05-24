شكرا لقرائتكم خبر عن رامي رضوان يساند زوجته دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمى بصورة تخيلية مع والدهما الراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعم الإعلامي رامى رضوان زوجته النجمة دنيا سمير غانم وشقيقتها النجمة إيمي بصورة مركبة للفنان الراحل سمير غانم تظهره وهو يحتضنهما أثناء جنازته التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، الصورة أظهرت حالة الدعم التي يرغب في التعبير عنها.

وتفاعل مع الصورة عبر حساب رامي رضوان بموقع "إنستجرام" مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني، فقام الفنان أحمد زاهر بالتعليق عليها بمجموعة قلوب، وكتبت الفنانة مي نور الشريف عليها: "وجعت قلبي"، فيما قال أحد المتابعين: "صورة معبرة جدًا.. ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويشفي مدام دلال يارب ويصبركم".



رامي رضوان



سمير غانم ودنيا وايمي

وكان الإعلامي رامي رضوان، وجه رسالة شكر لكل من قدم واجب العزاء والمواساة في وفاة النجم الكبير سمير غانم، والد زوجته النجمة دنيا سمير غانم، حيث كتب توضيحًا عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك، يؤكد من خلاله تعافي النجمة دلال عبد العزيز من فيروس كورونا.

وكتب رضوان في منشوره: "الأهل والأصدقاء، لكل من يحاول الاتصال بنا، نشكركم على تقديم العزاء والمواساة ونعتذر عن عدم قدرتنا الرد لأننا متواجدون طوال الوقت الى جانب حبيبتنا الغالية دلال عبد العزيز (سلبي كورونا منذ أيام) والتي فرضت علينا ظروفها الصحية الصعبة ألا نبلغها برحيل حبيبها ورفيق دربها وحبيبنا الغالي سمير غانم، (نعم لم تعلم ولا تصدقوا كل من ادعى غير ذلك)".

وأضاف: "لا أراكم الله مكروها في عزيز ولا ظروف صعبة كالتي نمر بها، الحمد لله على كل شيء، نشكركم لتفهمكم والاكتفاء بالرسائل النصية، ونرجو من حضراتكم الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء لها بالشفاء العاجل يا رب".