سمية الخشاب تنصح متابعيها بعدم التنمر على أصحاب الوزن الزائد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طلبت الفنانة سمية الخشاب من جمهورها عدم التنمر على الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد، مشيرة أنها مرت بهذه التجربة في فترة من الفترات.

ونشرت سمية صورة لها بوزن زائد، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "في حاجة خطيرة وضرورية لازم نبطلها اسمها fat shaming ودي انك تقول تعليق سخيف او تتنمر علي وزن حد او حتي تقولها بهزار، لان ده بيأثر جدا على صحتهم النفسية وانا مريت بده قبل كده في فترة من الفترات وزني زاد شوية عن المعتاد وكنت بقرأ تعليقات سلبية كانت بتزعلني فارجوكم no fat shaming".

ومن ناحية أخرى شاركت سمية الخشاب في مسلسل "موسى"، بطولة الفنان محمد رمضان، رياض الخولي، هبة مجدي، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، العمل عُرض في رمضان الماضي 2021.