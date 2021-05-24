رامي رضوان يدعم زوجته دنيا وشقيقتها إيمي بعد وفاة سمير غانم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شارك الإعلامي رامي رضوان جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صورة تخيلية للنجم الكبير سمير غانم الذي رحل عن عالمنا الخميس الماضي.

وظهر في الصورة الكوميديان الراحل وهو يقف خلف ابنتيه إيمي ودنيا أثناء صلاة الجنازة عليه ويحتضنهما.

ورحل الفنان سمير غانم، الخميس الماضي بعد صراع مع المرض، وشيعت جنازته يوم الجمعة الماضية، ووجه رامي رضوان رسالة شكر بعد انتهاء العزاء قائلًا: "الأهل والأصدقاء، لكل من يحاول الاتصال بنا، نشكركم على تقديم العزاء والمواساة ونعتذر عن عدم قدرتنا الرد لأننا متواجدون طوال الوقت الى جانب حبيبتنا الغالية دلال عبد العزيز (سلبي كورونا منذ أيام) والتي فرضت علينا ظروفها الصحية الصعبة ألا نبلغها برحيل حبيبها ورفيق دربها وحبيبنا الغالي سمير غانم، (نعم لم تعلم ولا تصدقوا كل من ادعى غير ذلك)".

وأضاف: "لا أراكم الله مكروها في عزيز ولا ظروف صعبة كالتي نمر بها، الحمد لله على كل شيء، نشكركم لتفهمكم والاكتفاء بالرسائل النصية، ونرجو من حضراتكم الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء لها بالشفاء العاجل يا رب".