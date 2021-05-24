فيديو| رامز جلال يكشف عن مراحل تحضير قناع "أحمد نوتردام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشر الفنان رامز جلال مقطع فيديو عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، يكشف خلاله كيفية صناعة ماسك شخصية "أحمد نوتردام"، في فيلمه الجديد الذي يحمل نفس الاسم.

وظهر "رامز"، في الفيديو وهو يخضع لتحضيرات القناع الذي يظهر به في الفيلم، وعلق "رامز"، ساخرًا: "الودن الشمال فوق تحس أن في قطر داس على وشه، والشفة دي شفة التمساح".

فيلم "أحمد نوتردام" بطولة رامز جلال، وغادة عادل، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، وهو من تأليف لؤى السيد، ومن إخراج محمود كريم.