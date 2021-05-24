"سامحيني".. ابنة نادية العراقية تحتفل بعيد ميلاد والدتها بطريقة مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي:

حرصت مي محروس ابنة الفنانة الراحلة نادية العراقية على الاحتفال بعيد ميلاد والدتها الذي يمر اليوم الموافق 24 مايو.

ونشرت "مي" مقطع فيديو من احتفال سابق بعيد ميلاد والدتها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وعلقت: "ماما أول عيد ميلاد ليكي متبقيش جنبنا ومعانا أكيد انتي دلوقتي في الجنة ومبسوطة مع الملائكة وتيتا وجدو واخواتك، كان نفسي أقولك كل سنة وانتي طيبة وأبوسك وأحضنك وأعملك مساچ زي ما كنتي بتحبي".

وتابعت: "والله يا ماما أنا مش مستوعبة إنك خلاص مشيتي وسبتينا من غيرك اتكسرنا من غيرك يا أمي، انا فعلًا مش قادرة أعيش من غيرك أنا عايزاكي وعايزة أشوفك بس عارفة إنه مينفعش لأنك عند ربنا الرحمن الرحيم وأكيد مبسوطة، شكرا يا ماما على كل لحظة عشتيهالنا وعلى كل لحظة ضحكتينا وطبطبتي علينا أنا بحبك أوي بجد يا روحي .. دايما كنتي بتحمينا وحتى لما مشيتي بتحمينا.. انا بحس بيكي حواليا وبحس انك بتطبطبي علينا الحمدلله ربنا مصبرنا بس احنا موجوعين أوي يا ماما محدش فينا مستوعب".

وأضافت: "احنا حاسين انك مسافرة زي كل مرة وراجعة تاني وسطنا، عمري ما كنت اتخيل اني هكتب كده ولا اني هحس الاحساس الصعب ده كنت دايما واثقة انك هتفضلي عايشة وربنا هيفتكرني قبلك بس ربنا أراد حاجة تانية الحمدلله،️ ماما الله يرحمك ويكرمك بجنته وسامحيني على أي حاجة كل سنة جاية وانتي في الجنة وبين ايدين ربنا بحبك وتعاليلي في الحلم اشوفك".

جدير بالذكر أن الفنانة نادية العراقية، رحلت عن عالمنا في 16 مايو الجاري، عقب معاناتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا، وأعلنت الخبر ابنتها مي محروس عبر حسابها الخاص على فيسبوك.