وفاة عم الملحن تامر علي‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أعلن أحمد علي، شقيق الملحن تامر علي، عن وفاة عمه ظهر اليوم، داعياً له بالرحمة.

أحمد كشف عن الوفاة عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب "البقاء لله عمي في ذمة الله، ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة".

تامر طرح مؤخرا أغنية بعنوان "عيني ع الجمال"، وهي الثانية التي يطرحها بعد تعاقده مع شركة "نجوم ريكوردز" ، إذ قدم قبلها أغنية بعنوان "ماقصرتش".

ويضم ألبوم تامر علي المقرر طرحه الشهر المقبل، ما بين 8 إلى 10 أغنيات قام بوضع ألحانها.

و تعاون تامر في ألبومه مع الشعراء بهاء الدين محمد، وتامر حسين، محمد حامد، وجمال الخولي، ومحمد عاطف، ومحمد عطية، وحسن مهران، وتولى التوزيع الموسيقي يحيى يوسف، وشريف مكاوي، وأحمد إبراهيم، وأسامة الهندي، ووسام عبدالمنعم.