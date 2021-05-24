أحمد فهمي ينشر فيديو خلال رحلته لـ"تنزانيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان أحمد فهمي مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر "فهمي" في الفيديو وهو يقضي عطلته الصيفية في دولة تنزانيا.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي شهدت تداول صورة للفنانة هنا الزاهد، وهي تجلس بجوار الطيار داخل قمرة القيادة، ولقيت الصورة كم كبير من التعليقات، والمقارنة بالواقعة الشهيرة لجلوس الفنان محمد رمضان بجوار قائد الطائرة، والتي ترتب عليها وقف رخصة الطيار.

ردت الفنانة هنا الزاهد على منتقدي صورتها التي التقطتها بجانب طيار في طائرة.

ونشرت هنا مقطع فيديو، على خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وكتبت :"للتوضيح، للناس اللي بتقول بتصور ازاي في الكابينة، الطائرة مفيهاش كابينة أصلا وزي ما أنتو شايفين في واحد قاعد جنب الطيار بيصور من السياح في تنزانيا، وده طيران تنزاني، ومش ممنوع هنا تقعد جنب الطيار".