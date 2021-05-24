إنجي علاء: "شكرا للناس اللي بتحب تشوفنا كويسين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت السيناريست إنجي علاء رسالة لكل من يدعمها، ومن يقدر ظروف الآخرين.

وكتبت إنجي تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "شكرا للناس اللي معانا بدون أسباب، بدون شروط وبدون مقابل، شكرا للناس اللي بتهون علينا دايما وبتقدر ضغوطات الحياة ولو قصرنا في حاجة مابيشيلوش، شكرا للناس اللي بتحب تشوفنا كويسين وتسمع عنا كل خير ولو وقعنا يقومونا، شكرا للناس اللي بتحبنا وبتقدر تعبنا وبتحب تفرح لفرحنا".

ومن ناحية أخرى، عُرض للفنان يوسف الشريف في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "كوفيد 25"، بطولة كل من آيتن عامر، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال، أمير صلاح الدين، عبد الرحيم حسن، ديانا هشام، ميرنا نور الدين، صفاء الطوخي، من تأليف إنجي علاء.