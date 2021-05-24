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السبت.. "المتحدة" تعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن إنجازاتها وملامح التطوير المستقبلية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلانية عن عقد مؤتمرا صحفيا يوم السبت الموافق ٢٩ مايو، وذلك للإعلان عما تحقق من انجازات وملامح التطوير خلال المرحلة القادمة وخططها المستقبلية، حسبما جاء في بيانها الصحفي.

ونفت الشركة ما يُثار والذي وصفته بالشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مشددة على انها سوف تتخد كافة الإجراءات القانونية اللاذمة ضد مروجي تلك الشائعات.

جدير بالذكر أن الشركة المتحدة، قدمت للجمهور في شهر رمضان الماضي، عددا من المسلسلات، بينها: موسى، نسل الأغراب، الاختيار 2، وهجمة مرتدة.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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