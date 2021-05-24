ليلى زاهر تدعو للفنانة دلال عبدالعزيز بالشفاء العاجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

دعت الفنانة ليلى أحمد زاهر بالشفاء العاجل للفنانة دلال عبدالعزيز بعد إصابتها بفيروس كورونا.

ونشرت ليلى صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت: "الدعاء بيغير الأقدار، لا إله إلّا الله الحليم الكريم، لا إله إلّا الله العليّ العظيم، لا إله إلّا الله ربّ السماوات السبع وربّ العرش العظيم، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيءٍ قدير.. اللهمّ لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك إنّك على كلّ شيءٍ قدير، ربّي إنّي مسّني الضرّ وأنت أرحم الرّاحمين، اللهمّ ألبسها ثوب الصحّة والعافية عاجلاً غير آجلاً يا أرحم الرّاحمين اللهمّ اشفها، اللهمّ اشفها، اللهمّ اشفها، اللهمّ آمين، اللهمّ إنّا نسألك بكل اسمٍ لك أن تشفيها، أذهب البأس ربّ النّاس، واشفِ وأنت الشّافي، لا شفاء إلّا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً، اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيها وتمدّها بالصحّة والعافية، اللهمّ ربّ النّاس، مذهب البأس، اشفها أنت الشّافي، لا شافي إلّا أنت. أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، ولا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين، آمين".

وأضافت :"ارجو قراءة الفاتحة للمغفور له بإذن الله الاستاذ سمير غانم".

ورحل الفنان سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس الماضي، وشيعت جنازته، ثاني يوم الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.