هكذا احتفل محمد رمضان ببلوغه 33 عاما!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 مايو 2021 04:09 مساءً - منذ 26 دقيقة

آخر تحديث: 24 - مايو - 2021 4:45 مساءً

ضمن أجواء عائلية، احتفل النجم محمد رمضان بعيد ميلاده الـ33 أمس الأحد، حيث شارك جمهوره عبر انستغرام مقاطع مصورة من الهدايا التي تلقاها بمناسبة عيد ميلاده، سواء من أصدقائه الفنانين أو المعجبين.

ونشر محمد رمضان، اليوم الاثنين، صورة تجمعه بزوجته وطفليه، وأمامهم كعكة عيد ميلاده، ووجّه معها رسالة إلى جمهوره هي: “كل سنة وأنت معايا”.

وفي الصورة، تلقى رمضان تهنئة من الفنانة المصرية، سمية الخشاب، بمناسبة عيد ميلاده هي: “كل سنة وأنت طيب يا مارو وربنا يحفظ لك عائلتك”.

يشار إلى أن الفنانة المصرية، حورية فرغلي، اتهمت محمد رمضان بالجحود، بعدما صرحت في لقاء تلفزيوني أذيع السبت أنه رفض مصافحتها.

وأشارت في لقائها مع برنامج “واحد من الناس”، المذاع على فضائية “الحياة” المصرية، إلى أن رمضان طلب منها مشاركته بطولة فيلم “عبده موتة” لأنه لم يكن لديه أبطال حينذاك، كما أنها شاركت معه بطولة فيلم “قلب الأسد” دون مقابل.

وقالت: “قدمت لمحمد رمضان الفيلم الأول “عبده موتة” هدية كي أدعمه، وفي الفيلم الثاني “قلب الأسد” تحدثت مع محمد رمضان لكنني لا أعرف أن أتحدث بطريقة معينة وتحدثت مع المنتج وأرسلت له مسؤول الضرائب، لكننا تصالحنا في وقت لاحق، وقلت له إنني مسامحة في المبلغ”.

وتابعت: “تمر الأيام وكان محمد رمضان يصور مسلسل “الأسطورة”، بينما كنت أصور فيلم “طلق صناعي” في نفس موقع التصوير، وكان بيننا باب يفصلنا عن بعضنا، وعلم بوجودي وكنت أريد مصافحته فأخبروني أنه يغيّر ملابسه”.

وأعربت حورية فرغلي عن اندهاشها من عدم سؤال محمد رمضان عنها طوال فترة مرضها، وعدم خروجه من غرفته لمصافحتها، على الرغم من أنه كان قريبا منها، وجاملته في البداية وقدمت معه أفلام مجانا.

وعندما سئلت عن رأيها في تصرفاته معها، قائلة: “ماذا أقول؟ يكفي ما هو فيه”، في إشارة منها إلى الأزمات التي يتعرض لها طوال الوقت بسبب أفعاله وتصريحاته المثيرة للجدل.