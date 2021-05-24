بدون مقابل… سعودي يعفو عن قاتل ابنه في ساحة القصاص

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 مايو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

في موقف مهيب أدهش الحضور، عفا رجل سعودي في تبوك عن قاتل ابنه بدون مقابل في ساحة القصاص قبل تنفيذ الحكم.

وكان من المقرر تنفيذ الحكم على القاتل، صباح اليوم الإثنين، بعد أن ارتكب جريمة قتل خلال مشاجرة وقعت قبل أربع سنوات.

وقال عوض العمراني لـصحيفة سبق، إنه ”تنازل لوجه الله تعالى، سائلا الله أن تكون سنة حسنة“.

وأضاف أنه اشترط في التنازل عدم إقامة حفلات أو أخذ مبالغ مالية أو مكافآت أو حضور مناسبات يكون سببها التنازل.