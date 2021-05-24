بالبكاء والدم.. قصي خولي يحب هذه الصورة من “عشرين عشرين”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: فاجأ النجم السوري قصي خولي جمهوره بنشر صورة عبر حسابه في موقع “إنستغرام”، كانت من كواليس تصوير مسلسله “2020”، الذي جرى عرض جزئه الأول في رمضان الماضي، بمشاركة النجمة اللبنانية نادين نجيم.

وظهر خولي في الصورة، وقد جمع فيها بين البكاء والدم، ووصف الصورة بأنها الأحب له من المسلسل كاملاً، حيث ظهر فيها وقد ملأت الدموع عينيه، بينما كانت الدماء تسيل على وجهه.

وترك خولي تعليقاً على الصورة، قائلاً: “بحب هالصورة.. يسعد أوقاتكم جميعاً”، مرفقاً هاشتاغات #صافي_الديب #بفففف #ياعفو_الله #قصي_خولي.

وعبر العديد من المتابعين عن إعجابهم بالشخصية التي قدمها خولي في المسلسل، بينما أكدت الغالبية أنهم يحبون تلك الصورة كذلك، ورد عليهم قصي في تعليق له، جاء فيه: “وبحبكم جميعاً شكراً إلكم.. ولمحبتكم ودعمكم”.

بينما علق عدد من الفنانين على صورة خولي، بينهم فادي صبيح، إسماعيل تمر، وأيمن عبدالسلام، بينما دونت الفنانة المصرية داليا البحيري تعليقاً وصفته فيه بالرهيب، فكتبت: “رهيب يا قصي قد إيه حبيت المسلسل، وحبيتك انت ونادين قوي قوي”.

ونافس قصي خولي، ونادين نجيم، في ماراثون دراما رمضان 2021، من خلال مسلسل “عشرين عشرين”، وهو من إخراج فيليب أسمر، وشارك في العمل: كارمن لبّس، فادي إبراهيم، فادي أبي سمرا، يوسف حداد، رولا بقسماتي، وماريتا الحلاني وغيرهم، وحل ضيف شرف على المسلسل الفنان رامي عياش.