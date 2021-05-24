ياسمين عبدالعزيز تتحول إلى “ياسين”.. وهكذا علق أحمد العوضي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: فاجأت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز متابعيها بنشر صورة جديدة لها عبر “إنستغرام”، ظهرت خلالها بشكل ذكوري، ما دفع زوجها الفنان أحمد العوضي إلى التعليق بطريقة ساخرة.

وظهرت عبدالعزيز في الصورة بشعر قصير وشارب وذقن خفيفة، وذلك بعد استخدامها “فلتر” حولها إلى رجل، وعلقت على الصورة ساخرة: “ياسين عبدالعزيز”، في إشارة إلى أن “الفلتر” حولها إلى نسخة طبق الأصل منها.

ومازح أحمد العوضي زوجته ياسمين بعد الصورة التي نشرتها، مستعيناً بإحدى جمل شخصية “يوسف الخديوي” الشهيرة، في مسلسل “اللي مالوش كبير” الذي نافسا به في موسم دراما رمضان 2021، حيث علق عليها، قائلاً: “لا ده أنت على الله حكايتك بجد”.

وتسببت الصورة في بعض الالتباس على متابعي ياسمين عبدالعزيز، فمنهم من اعتقد أنها صورة لشقيقها، خاصة أنها لم تضع أي إشارة إلى أنها استخدمت “الفلتر” لتحويلها إلى رجل، كما أنها لم تستخدم أي وجوه تعبيرية، تشير إلى أنها تمزح مع المتابعين.

وقال أحد المتابعين: “أنا استغرقت مدة طويلة حتى فهمت.. كنت أعتقد أنه أخوكي”، وأضاف آخر: “ما هذا.. لقد استغرقت فترة طويلة حتى فهمت أنك استخدمتي فلتر حوّلك إلى رجل”.

يذكر أن أحمد العوضي، وزوجته ياسمين عبدالعزيز، حققا نجاحاً كبيراً في موسم دراما رمضان 2021، بمسلسل “اللي مالوش كبير” الذي شاركهما في بطولته خالد الصاوي، إيمان السيد، دنيا عبدالعزيز، دينا فؤاد، وعايدة رياض، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.