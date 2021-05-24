"المنصة" الإماراتي.. تحديد موعد عرض الموسم الثالث على نتفليكس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة فيلم جيت للإنتاج، بالتعاون مع شركة "الكلمة" للإنتاج، عن تحديد تاريخ عرض الموسم الثالث من مسلسل المنصة في 1 يونيو 2021.

وسيقدم المسلسل على شبكة "نتفليكس" NETFLIX العالمية، وذلك بعد النجاح الباهر الذي حققه الجزء الأول والثاني من مسلسل (المنصة) والذي عرض عبر الشبكة العالمية وتلفزيون (أبوظبي) محققاً نسبة مشاهدة مرتفعة في كافة أنحاء الوطن العربي.

ويُعَدُّ مسلسل "المنصة" أول مسلسل من إنتاج إماراتي يتم عرضه على "نتفليكس" في جميع أنحاء العالم، وحقق المسلسل نسب مشاهدة عالية فور عرضه، تمكن من خلالها الدخول في قائمة أكثر المسلسلات مشاهدة في العديد من دول منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة لكونه أول عمل عربيّ يعرض عبر محطات أمريكية ومنصاتها منها Crackle، وCrackle Plus وPopcornflix وTruli، وهو ما يعد سابقة في عالم الدراما العربية.

ويقدم مسلسل "المنصة" في موسمه الثالث المزيد من الأحداث المثيرة والشيقة، مع انكشاف الكثير من الحقائق والأحداث الغامضة. وهو من إنتاج وإشراف عام للمنتج والكاتب والمخرج الإماراتي منصور اليبهوني الظاهري، ومن كتابة هوزان عكو وإخراج ياسر سامي.

وتم تصوير العمل في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي في استوديوهات من تصميم وبناء فيلم جيت، وهو من بطولة نخبة من نجوم العالم العربي منهم مكسيم خليل، وعبدالمحسن النمر، وباسم ياخور، وسامر إسماعيل، وسلوم حداد، وأحمد الجسمي، ومنى واصف، ومعتصم النهار، وسيد رجب، وخالد القيش، وياسر النيادي، وأويس مخللاتي، وشادي الصفدي، ورهام القصار، ولين غرة، وخالد السيد، وعلاء الزعبي، ونظلي الرواس، ومرام علي، ووائل أبوغزالة، ووائل زيدان، وجابر جوخدار، وغانم الزرلي، ونورا العايق، وأسامة حلال، والنجوم الصاعدة الإماراتي مد ربدان والتونسية صابرينا.

وسيشمل هذا الموسم أيضاَ عودة شخصية "شيخة" من تمثيل مهيرة عبدالعزيز، بالإضافة لانضمام الممثلين ميسون أبو أسعد، وجفرا يونس والممثل الإماراتي سعيد الريسي.

وسيتم إطلاق العمل في منتصف الليل من يوم 1 يونيو 2021 عبر منصة NETFLIX وتلفزيون أبوظبي.