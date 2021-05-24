بين الأوسكار ونوبل فى الأدب.. بوب ديلان مطرب وشاعر غنائي مثير للدهشة

القاهرة - سامية سيد - يعد المطرب والشاعر الغنائي الأمريكي الشهير بوب ديلان، الذى يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ80، إذ ولد فى مثل هذا اليوم 24 مايو عام 1941، واحدًا من أكثر الموسيقيين فى العالم إثارة للجدل، فعلى الرغم من الاعتراف بعبقريته الموسيقية إلا أنه دائمًا ما كان مسار دهشة وتساؤل الكثير عن ماهية ما يقدمه وما يجعله دائما حاصدا وصائدا للجوائز العالمية، والأغرب من ذلك هو موقفه من تلك الجوائز وتغيبه عن بعضها.



بوب ديلان

منذ 5 سنوات وبالتحديد أكتوبر عام 2016، تسبب بوب ديلان فى حالة كبيرة من الجدل، وذلك بعد الأكاديمية السويدية للعلوم فوزه بجائزة نوبل فى الأدب، وهو ما أثار دهشته هو شخصيا حيث رفض فى البداية قبول الجائزة قبل أن يقبلها قبل الموعد المحدد لرفضها بأيام متسائلا فى خطاب وجهه للجنة نوبل "ما علاقة فنه وموسيقاه بالآداب"، ولم يكترث ديلان كثيراً بالجائزة حيث امتنع عن الإدلاء بأي تصريح بشأنها رغم الاتصالات المستمرة من اللجنة المانحة.

وبعد قبوله الجائزة أرسل المغني والمؤلف الموسيقي الأمريكي بوب ديلان الذي أحرز هذا العام جائزة نوبل للآداب كلمته الخاصة بهذه الجائزة، وكتب ديلان في كلمته التي طال انتظارها "عندما منحت جائزة نوبل للآداب تساءلت ما هو الرابط المحدد بين أغاني والأدب"؟



بوب ديلان

بوب ديلان المشهور بالأغاني الحماسية التي تعبر فى أغلبها عن الطبقة العاملة والمضطهدة بأمريكا، لم تكن نوبل فقط التي حصل عليها وأثارت الجدل، حيث حصل عدة جوائز من قبل وكانت سبب جدل كبير، ولعل أشهرها حين حصل على جائزة الأوسكار لأفضل أغنية أصلية عام 2001، وتغيب عن الحفل أيضا.

في 25 مارس 2001، في حفل توزيع جوائز الأوسكار الثالث والسبعين، حصل فيلم "تغيرت الأشياء" على جائزة الأوسكار لأفضل أغنية أصلية، في ذلك الوقت، وكان ديلان يقوم بجولة في أستراليا، قام هو وفرقته بأداء الأغنية في مقطع تم تسجيله في سيدني، تم إدخاله في حفل توزيع جوائز الأوسكار عبر رابط القمر الصناعي، كما فازت الأغنية فى العام نفسه بجائزة .Golden Globe لأفضل أغنية أصلية.