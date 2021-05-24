شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير يستعيد ذكريات "الزيبق" مع كريم عبد العزيز.. ويكشف مصير الجزء الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد النجم شريف منير ذكريات مسلسل "الزيبق" مع النجم كريم عبد العزيز، مؤكدًا أنه لا يعلم مصير الجزء الثاني من المسلسل الذي تم الإعلان عنه في الحلقة الأخيرة من المسلسل الذى تم عرضه عام 2017.

وشارك منير جمهوره ومتابعيه على حسابه بموقع "إنستجرام"، بصورة تجمعهما من كواليس المسلسل، وعلق علي الصورة قائلاً: "أنا وكريم بنتكلم في موضوع مهم جدًا.. لا أنا ولا هو فاكرينه طبعًا.. وده كان في إسكندرية بين تصوير مشاهد مسلسل "الزيبق".. كانت أيام حلوة ..ماحدش يسألني الزيبق إمتى.. لإني زيي زيكوا.. بجد معرفش ".



شريف منير

وكان الفنان شريف منير، احتفل بعيد ميلاده الجمعة، 14 مايو، وسط أسرته وأولاده، مرددين أغانى عيد الميلاد "أبو الفصاد" وسط أجواء احتفالية عائلية بسيطة بعيد ميلاده وأيضًا الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، ونشر فيديو وهو يحمل "تورتة" عيد ميلاده، عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "كل عام وأنا طيب.. بحبكم".

ومنذ عدة أيام، سبق واحتفل النجم شريف منير، فى يوم واحد بعيد ميلاد ابنته كاميليا، وحفيدته لارا - لابنته أسما - وبهذه المناسبة نشرت أسما شريف منير، مجموعة صور من الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها لارا، وشقيقتها الصغرى كاميليا، وذلك عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام".