بلقيس فتحي تكشف كواليس كليب “ممكن” وتؤكد: “كنا ميتين برد”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: كشفت النجمة بلقيس فتحي، عن معاناتها مع الطقس خلال تصويرها فيديو كليب أغنية “ممكن”، الذي طرحته منذ أيام بالتعاون مع الفنان العراقي سيف نبيل، وحقق نجاحاً كبيراً.

ونشرت بلقيس على “إنستغرام” مقطع فيديو قصيراً من كواليس تصوير كليب الأغنية، ظهرت خلاله مرتدية فستاناً وردياً، وجالسة على أريكة، بينما تمطر السماء عليها، وكانت الأرض غارقة بالثلج الممتزج بالمياه.

وأكدت أنها كانت تعاني برودة الطقس أثناء تصوير الأغنية، حيث علقت على الفيديو الذي نشرته قائلة: “رجة الحرارة كانت صفر”، مضيفة: “كنا ميتين برد”.

وتفاعل الجمهور مع كواليس تصوير الأغنية، وأبدوا إعجابهم بكل تفاصيل الكليب، مؤكدين أنه خرج بصورة جيدة، واستحق كل العناء الذي بذل من أجله.

وجاءت أبرز التعليقات من المتابعين مشيدة بالكليب الذي جمع بلقيس فتحي وسيف نبيل، حيث قال أحدهم: “الطقس كان شديد البرودة ولكن الأغنية رائعة”، وأضاف آخر: “أهم شيء أن نتيجة مجهودك ظهرت من خلال النجاح الكبير الذي حققه الكليب”.

يذكر أن بلقيس وسيف نبيل طرحا منذ أيام كليب أغنية “ممكن” باللهجة العراقية، على موقع “يوتيوب”، واستطاعت أن تحقق أكثر من 12 مليون مشاهدة خلال 10 أيام فقط.