حسين الجسمي يطرح “كنز النوادر”.. ويهديها إلى “أم الإمارات”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: طرح الفنان الإماراتي، حسين الجسمي، أغنية “كنز النوادر”، مساء الأحد، عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب”، معلناً إهداءها إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أمّ الإمارات).

ونشر الجسمي كليب الأغنية عبر صفحته الرسمية على “تويتر”، معلقاً: “كنز النوادر.. مهداة إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك.. أم الإمارات”.

وتضمن كليب الأغنية مجموعة من الصور والفيديوهات الأرشيفية، التي تظهر سموها والمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

يقول مطلع الأغنية: “يا عيون الدار وإحساس المشاعر.. ويا تفاصيل الغلا وعرش المحبة.. يا الكريمة الساكنة وسط النواظر.. لج غلا محفوف بالأزهار دربه.. أعني أم الشعب لي فيها نفاخر.. صاينة الأمجاد والأفعال دربه.. حبّها بين الحنايا في الضماير.. باني قصورٍ منيعة بحب صلبه”.

والأغنية من كلمات جاسم السويدي، وألحان أحمد برهان، وتوزيع جاسم، ومكساج وماستر جاسم محمد، وإخراج: أحمد يعقوب، وإشراف: محمد درويش الزرعوني.