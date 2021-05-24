حسن الرداد يحذر هؤلاء.. والسبب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: حذر الفنان المصري حسن الرداد الجمهور ووسائل الإعلام، من صفحة “مزيفة” تنتحل اسم زوجته الفنانة المصرية إيمي سمير غانم، وذلك على موقع “فيسبوك”، موضحاً أن القائمين على إدارة الصفحة ينتحلون صفتها، وينقلون أخبارها من دون علمها.

وتبين أن تلك الصفحة التي تحمل اسم “إيمي سمير غانم”، يتابعها أكثر من مليون و600 ألف شخص، مشدداً في منشور له دونه عبر حسابه على “إنستغرام”، على أنه يجري التعامل مع تلك الصفحة بالإبلاغ عنها، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وشارك الرداد صوراً من الصفحة “المزيفة”، وكتب قائلاً: “أرجو عدم التعامل مع هذه الصفحة المزيفة، وتناقل أخبار عن إيمى سمير غانم، حيث إنها صفحة لشخص منتحل شخصية إيمي”.

وأضاف حسن الرداد، يقول: “إيمى ليست لديها أي صفحة على (الفيسبوك)، وسوف أتخذ الإجراءات اللازمة تجاه صاحبة أو صاحب الصفحة”.

ودعم الجمهور موقف حسن الرداد كثيراً، مؤكدين أنه محق في ما فعل وعليه العمل على غلق الصفحة، فيما دافع البعض بأن تلك الصفحة خاصة بفانز إيمي سمير غانم، لكن الغالبية ردوا بأنها تتحدث باسمها، ولم تشر إلى أنها تابعة للفانز.

ويعيش الفنان حسن الرداد حالة من الحزن، على فقدان الفنان المصري سمير غانم، وكذلك عائلة الفنان الراحل، فضلاً عن معاناة الفنانة دلال عبدالعزيز آثار إصابتها بـ”كورونا”.