ماجد المهندس يستعين بالجمهور لمشاركته كليب أغنيته الجديدة “نصاب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: طلب الفنان العراقي، ماجد المهندس، من جمهوره مساعدته ومشاركته في تصوير كليب أغنيته الجديدة “نصاب”، التي طرحها منذ أيام قليلة.

وقال المهندس، خلال مقطع فيديو له أعاد تغريده عبر صفحته على موقع “تويتر”، إنه سوف يصور كليب أغنيته الجديدة “نصاب” بطريقة مختلفة، مطالباً جمهوره بتصوير أنفسهم أثناء غناء الأغنية، وتحميلها على أحد التطبيقات.

وأوضح المهندس أنه سيستعين بالفيديوهات التي يرسلها الجمهور إليه عبر التطبيق، لتكون ضمن الفيديو كليب المقرر أن يصوره خلال الأيام المقبلة، مضيفاً: “حمل فيديو خاصاً بك، وغنِّ بصوتك وصورتك لأغنية نصاب، وسوف تظهر في الفيديو كليب”.

وعلق ماجد المهندس على الفيديو الذي نشره، حيث حث الجمهور على مشاركته في كليب الأغنية، قائلاً: “شاركوا معي في الفيديو كليب الجديد لأغنية نصاب”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع طلب ماجد المهندس، إذ رحبوا وعبروا عن سعادتهم بالفكرة الجديدة التي يتبناها الفنان السعودي لتصوير كليب أغنيته الجديدة، بينما مازحه آخرون بسبب عدم إجادتهم الغناء.

وقال أحد المتابعين: “أنت أطلب قلبي وأعطيك ما وقفت على المشاركة”، وأضاف آخر ممازحاً: “أخاف تسمع صوتي وتكنسل فكرة الفيديو كليب”.

يذكر أن ماجد المهندس أطلق منذ أيام أغنيته الجديدة “نصاب”، عبر قناته على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، وهي من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان محمود الخيامي، والتوزيع الموسيقي محمود الشاعرى، وإنتاج “روتانا” للصوتيات والمرئيات.