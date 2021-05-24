هاني سلامة يكشف سبب غيابه عن السينما لمدة 10 سنوات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: قال الفنان المصري، هاني سلامة، إن السبب الرئيسي وراء غيابه عن السينما، خاصة بعد فيلمه الشهير “واحد صحيح”، الذي عرض عام 2011، هو الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وأثرت بشكل كبير في الجانب الإنتاجي.

وأضاف هاني سلامة، في مقطع فيديو بثه عبر حسابه على “إنستغرام”، أنه يعشق السينما، لكن ظروف التسويق سواء الداخلية أو الخارجية لبعض الأعمال الفنية أصبحت غير جيدة، موضحاً أنه يدرس بعض المشاريع الفنية السينمائية قريباً.

وأشار إلى أنه سيعود للسينما بعد غياب 10 سنوات، لكن عندما يجد السيناريو المناسب وتتحسن الأوضاع الإنتاجية قريباً.

يذكر أن آخر أعمال هاني سلامة مسلسل “بين السما والأرض”، الذي عرض في دراما رمضان الماضي، وشاركه العمل الفنانون سوسن بدر، درة، يسرا اللوزي، ندى موسى، نجلاء بدر، أحمد بدير، محمود البزاوي، نورهان، محمد لطفي، محمد ثروت، وعمرو صالح، والعمل قصة الأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ، وسيناريو وحوار إسلام حافظ، وإخراج محمد العدل.