“ذا ويكند” يصنع التاريخ في حفل توزيع جوائز The Billboard Music 2021

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: حصد المغني الأميركي “ذا ويكند” أكبر عدد من الجوائز في حفل توزيع جوائز 2021 Billboard Music Awards، الذي أقيم مساء أمس الأحد 23 مايو، على مسرح مايكروسوفت، بلوس أنجلوس.

وحصل مغني “The Blinding Lights” على جائزة أفضل فنان، بالإضافة إلى 10 جوائز أخرى.

وقد استضاف الحفل العديد من النجوم، منهم المغني والممثل الأميركي نيك جوناس، وكاثرين هان، وبريانكا شوبرا، وسينثيا إريفو، وهنري غولدينغ، وغيرهم.

وبحسب تقرير صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد اعتلى “ذا ويكند” المسرح، وقدم عرضاً غنائياً لأغنيته TBA، وقد ظهر “ذا ويكند” مرتدياً معطفاً أسود مع قميص أبيض ورابطة عنق أنيقة باللون الأسود.

وخلال خطابه الذي ألقاه، قال النجم العالمي: “أود أن أشكر الله على أنني لم أعد مضطراً لارتداء تلك البدلة الحمراء بعد الآن”.. معلناً بذلك، تخليه عن ارتداء البدلة الحمراء، التي كان يرتديها في جميع مقاطع الفيديو الموسيقية والعروض الموسيقية الخاصة به إلى الأبد.

جدير بالذكر، أنه قد فازت فرقة البوب الكورية للذكور “BTS” بأربع جوائز، بما فيها جائزة أفضل أغنية مبيعاً Top Selling Song لهذا العام، وهو أكبر عدد جوائز تفوز به الفرقة في الحدث على الإطلاق.