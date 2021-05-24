ليلى علوي تشوق الجمهور لفيلمها “ماما حامل”.. وتكشف موعد طرحه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوقت الفنانة المصرية ليلى علوي الجمهور لفيلمها السينمائي الجديد، الذي يحمل عنوان “ماما حامل”، والذي بدا منه أن ليلى ستظهر للجمهور بشخصية كوميدية على عكس أعمالها السابقة.

ونشرت ليلى علوي، عبر حسابها في موقع “إنستغرام”، مقطع فيديو قصيراً، تضمن “برومو” تشويقياً للفيلم، وظهر فيه أبطاله يرددون عبارة: “أمك حامل”، بينما ظهرت ليلى علوي في نهاية المقطع تصفع الفنان محمد سلام، على وجهه.

وتركت ليلى علوي تعليقاً على الفيديو، قائلة: “أمك حامل!، الإعلان التشويقي لفيلم #ماما_حامل”، كما أعلنت عن موعد طرح الفيلم في دور العرض السينمائي، والذي سيكون يوم 2 يونيو المقبل.

تأتي عودة ليلى علوي للسينما بعد غياب خمس سنوات، منذ أن قدمت فيلم “الماء والخضرة والوجه الحسن”، مع المخرج يسرى نصر الله، وذلك عام 2016.

وتدور أحداث فيلم “ماما حامل” في إطار كوميدي، حول أسرة ميسورة الحال تتعرض للعديد من المواقف الكوميدية بعد أن تكتشف الأم أنها حامل بطفلها الثالث.

فيلم “ماما حامل” بطولة النجوم: ليلى علوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد سلام، محمد ثروت، نانسي صلاح، هدى المفتي، وسامي مغاوري، تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.