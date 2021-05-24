“على طول”.. نور الزين يحصد مشاهدات قياسية على يوتيوب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يحقق النجم العراقي نور الزين نجاحًا كبيرًا، بأغنيته الجديدة “على طول” التي حققت أكثر من مليون ونصف مليون مشاهدة بعد أقل من أسبوع على طرحها على “يوتيوب”.

أغنية “على طول” من ألحان نور الزين وكلمات قصي عيسى، وتوزيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ، أمّا كليب الأغنية فيحمل توقيع المخرجة اللبنانية رندلا قديح وتم تصويره في لبنان بفكرة شبابية مميّزة تناسب أجواء الموسم الصيفي.

وتصدّر كليب “على طول” خلال الأيام الماضية قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا في عدد من البلدان العربية ونذكر من بينها العراق ولبنان والإمارات.

كما تحصد الأغنية أصداءًا إيجابية عبر مواقع التواصل الإجتماعي إذ يتناقلها الجمهور بشكل واسع عبر أكبر الصفحات التي تهتم بالموسيقى والإصدارات الفنية في الوطن العربي.