ليست مزحة.. "الأطباق الطائرة" تقلق أمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحولت الأجسام الفضائية المجهولة، المعروفة باسم الأطباق الطائرة، من مجرد مزحة تتعلق بالخيال العلمي إلى هاجس للأمن القومي الأمريكي.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن البنتاجون شكل الصيف الماضي فرقة عمل خاصة بالظواهر الجوية المجهولة مهمتها اكتشاف وتحليل وتصنيف الأجسام الطائرة الغامضة التي يمكن أن تشكل تهديدا للأمن القومي.

وأشارت الصحيفة إلى أن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد دعا زميليه تيد ستيفنز ودانيال إينوي عام 2007، لحضور جلسة سرية في غرفة بالغة التحصين في الكابيتول لمناقشة معلومات سرية.

كان ستيفنز وإينوي يقودان لجنة تمويل عمليات البنتاغون فائقة السرية، وأراد ريد تسليط الضوء على فكرة يجب أن تظل طي الكتمان، ليس فقط من أجل الأمن القومي ولكن لأنها، كما قال مساعدوه، جنونية إلى حد بعيد، تتعلق بتمويل البنتاجون للتحقيق في قضية الأجسام الفضائية المجهولة.

وأوضح ريد أن الجميع كان يخشى في السابق الحديث عن هذا الأمر، لكن أروقة السياسة في واشنطن -كبار أعضاء مجلس الشيوخ، والمطلعون في البنتاجون، وحتى مديري وكالة المخابرات المركزية السابقين- بدأت تتجاذب أطراف الحديث حول الأجسام الطائرة المجهولة.

وتحول ما كان في يوم من الأيام ضربا من الجنون السياسي المهووس إلى حوار وطني.

يقول جون بوديستا، كبير موظفي الرئيس الأسبق بيل كلينتون، إن النقاش بشأن هذه المسألة كان نوعا من الأشياء التي تنهي الحياة المهنية.

وأبقى بوديستا اهتمامه بقضية الأطباق الطائرة لنفسه دون أن يفصح عنها.

ووفقا للصحيفة، تضمنت حزمة الإنفاق والإغاثة من الأوبئة التي قدمها الرئيس السابق دونالد ترامب، بندا يدعو مدير الاستخبارات إلى المساعدة في إنتاج تقرير غير سري عن كل ما تعرفه الوكالات الحكومية عن الأجسام الطائرة مجهولة الهوية، بما في ذلك عشرات المشاهدات غير العادية التي أبلغ عنها الطيارون العسكريون.

ومن المقرر أن يعرض هذا التقرير في وقت ما الشهر المقبل على مجلس الشيوخ.

في هذه الأثناء، أدلى مسؤولون حكوميون سابقون ببعض التصريحات المهمة، ففي أواخر العام الماضي قال مدير وكالة المخابرات المركزية السابق جون برينان إنه "من الغطرسة والغرور بالنسبة لنا أن نعتقد أنه لا يوجد شكل آخر للحياة في أي مكان في الكون بأسره".

وفي الشهر الماضي، قال مدير وكالة المخابرات المركزية السابق جيمس وولسي في مقابلة مع موقع بلاك فولت "هناك شيء ما يحدث، هذا أمر يثير الدهشة التقطته الطائرات الذكية والطيارون ذوو الخبرة".

ومع ذلك، لا تزال الرغبة في مناقشة قضية الأجسام الطائرة علنا، معقدة بالنسبة لبعض المسؤولين في واشنطن، وفقا للصحيفة.