أسعار العملات الرقمية اليوم الإثنين 24 مايو 2021.. بيتكوين تقود ثورة تصحيح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قاومت العملات المشفرة اليوم وعوضت بعض خسائرها التي مُنيت بها بعد موجة بيع في مطلع الأسبوع وزادت بيتكوين BTC لتسجل 37391 دولارا.

يأتي سعر بيتكوين بعد أن انخفضت 7.5% في الجلسة السابقة، وارتفعت في أحدث تعاملات نحو 5%.

إيثريوم تقفز

وقفزت إيثريوم Ethereum ETH، ثاني أكبر العملات المشفرة، بأكثر من 10% ووصلت إلى 2321 دولارا، ماحية خسائر بلغت 8.6% تكبدتها أمس الأحد دفعتها قرب أدنى مستوى في شهرين عند نحو 1730 دولارا.

وحتى كتابة التقرير جاءت أسعار العملات الرقمية على النحو التالي..

دوجكوين تهبط

وواصلت عملة دوجكوين Dogecoin DOGE التراجع لتسجل نحو 0.3194 دولار مقابل 0.3200 دولار أمس.

أما عملة كمبيوتر إنترنت Internet Computer ICP فسجلت نحو 147.37دولار، مقابل 140.85 دولار لدى آخر تداول.

لايتكوين.. ارتفاع قياسي

بينما ارتفعت عملة لايتكوين Litecoin LTC لتسجل نحو 157.02 دولار مقابل 150.62 دولار أمس، بزيادة 3.52%.

وهبط سعر عملة بولكادوت Polkadot DOT، لتسجل نحو 19.30دولار مقابل 18.30 دولار لدى آخر إغلاق.

وارتفع سعر العملة الرقمية يونيسواب Uniswap UNI، اليوم مسجلا 18.82 دولار مقابل 17.80 دولار عند آخر تعامل.

كما ارتفعت العملة الرقمية تشينلينك الرقمية Chainlink LINK لتسجل 23.06 دولار مقابل 19.60 دولار أمس.

عمليات التعدين

وكان القائمون على عمليات التعدين لاستخراج العملات المشفرة المحرك الأساسي للانخفاضات القوية، إذ أوقفوا العمليات بالصين إثر تزايد التدقيق في أنشطتهم من السلطات هناك.

ويحصل القائمون على تلك العمليات على العملات الرقمية المشفرة باستخدام أجهزة كمبيوتر قوية لحل عمليات حسابية معقدة.

سجلت العملات الافتراضية حول العالم، مساء الأحد، تراجعا تاريخيا في قيمتها السوقية، مقارنة مع أعلى مستوى مسجل لها.

وبحسب مسح أعدته ”الخليج 365” لبيانات العملات الافتراضية حول العالم، فقد تراجعت القيمة السوقية لكافة تلك العملات مجتمعة، بمقدار 1.1 تريليون دولار في أقل من 5 ساعات، نزولا من أعلى قيمة تاريخية مسجلة منتصف أبريل/نيسان الماضي.

مذبحة مشفرة

وأغلقت العملات الافتراضية تعاملات الأحد عند قيمة سوقية بلغت 1.5 تريليون دولار، مقارنة مع أعلى مستوى تاريخي سجل في تعاملات 16 أبريل/نيسان الماضي، البالغة حينها 2.519 تريليون دولار.

يأتي هذا الانخفاض نتيجة هبوط أسعار عملات رئيسية مثل بيتكوين، وإيثيريوم، وبينانس، وتيثر وكاردانو، والدوجيكوين، لمستويات منخفضة، أثرت بالمحصلة على القيمة السوقية للعملات المتداول عليها البالغ عددها 7492 عملة تتداول من خلال 474 بورصة.

وما تزال أسعار العملات الافتراضية عالميا متأثرة بشكل مباشر من قيود صينية على أسواقها، منعت بموجبها تداول وبيع وشراء واستثمار العملات الافتراضية، قائلة إنها عالية التذبذب وتسبب مخاطر كبيرة على المستثمرين في البلاد.

كما تتأثر العملات بشكل ثانوي حاليا بتصريحات مؤسس شركة تسلا للسيارات الكهربائية إيلون ماسك، حول نيته بيع ما بحوزته من عملات افتراضية، ووقف بيع سياراته الكهربائية بتلك العملات.

وإيلون ماسك معروف بتلاعبه غير المسؤول بسوق العملات المشفرة بحسابه على تويتر، وفي الآونة الأخيرة فعل ذلك مرة أخرى، مما تسبب في انهيار هائل عبر جميع الحدود عندما قام بالتغريد بأن Tesla ستتوقف عن قبول Bitcoin كوسيلة للدفع.

ضيف جديد

وقبل أيام، شهد سوق العملات الافتراضية طرح عملة جديدة اسمها "STOPELON"، كإحدى أدوات الضغط على إيلون ماسك وقف التلاعب بالعملات الافتراضية حول العالم.

ويتم تداول عملة StopElon حاليا عند 0.0001 دولار أمريكي، بينما تبلغ القيمة السوقية لها نحو 25 مليون دولار أمريكي، بحسب بيانات إحدى منصات التداول الرقمية عبر الإنترنت.

وشهدت العملة المشفرة الجديدة "STOPELON" ارتفاعا في الأسعار بنحو 5000% في يوم واحد وهو أول أيام التداول، إذ تهدف العملة إلى إيقاف تلاعبات إيلون ماسك، الذي يزعم أنه يتلاعب بسوق التشفير.