شكرا لقرائتكم خبر عن هؤلاء الفنانات استخدمن فلتر الرجل قبل ياسمين عبد العزيز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازحت النجمة ياسمين عبد العزيز جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، حيث استخدمت أحد فلاتر تطبيق سناب شات لتحويل شكلها إلى رجل، وعلقت على الصورة قائلة: "ياسمين عبد العزيز"، ليعلق زوجها النجم أحمد العوضي قائلاً: "لا ده أنت على الله حكايتك بجد".

ولكن قبل النجمة ياسمين عبد العزيز، استخدمت عدد من الفنانات فلتر الراجل واستغربن من شكلهن بعض ما أصبحن على هيئة راجل والفنانات التي استخدمن الفلتر " مى سليم وميس حمدان وكارول سماحة وهنادى مهنا وشيماء سيف".

وكتبت الفنانة ميس حمدان، وقتها على الصورة التي نشرتها بتحولها إلى راجل"يا نهار أسود ومنيل بنيلة إيه فلتر سناب العجيب ده أنا فى حالة صدمة مش عارفة أضحك ولا أبكى بجد وأنا اللى كان نفسى يوم من الأيام أكون راجل أحمدك يا رب على نعمتك بس بصراحة مسبتش حد معملتش فيه المقلب ده" أما الفنانة هنادى مهنا:"ممكن اتجوزني"، فيما قالت الفنانة شيماء سيف: "ده أكيد مش أنا ده عماد أو وليد".

وقدم الزوجان ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، في موسم دراما رمضان المنقضى مسلسل "اللى ملوش كبير"، وحازعلى إعجاب قطاع عريض من المشاهدين لقصة حب غزل والخديوى.

يذكرأن مسلسل "اللى ملوش كبير"، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكرى، إنتاج شركة سينرجى، بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، خالد الصاوى، أحمد سعيد عبد الغنى، دنيا عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، فتوح أحمد، أحمد الرافعى، أحمد عبد الله محمود، محمود ياسين "جونيور" وهدى الإتربى، وتدورأحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.







شيماء سيف



كارول سماحة



مى سليم



ميس حمدان



هنادى مهنا