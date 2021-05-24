شكرا لقرائتكم خبر عن محيى إسماعيل: أنا اللى كنت بضحك سمير غانم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النجم محيي إسماعيل في مداخلة مع الإعلامية منى أبو الغيط فى برنامج "مساء الفن" على قناة النيل للدراما بحضور الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر عن النجم الراحل سمير غانم، وقال قيصر السينما النجم محيي إسماعيل: أنا اللى كنت بضحك سمير غانم.

وقال أيضًا: سمير غانم إنسان معشوق الجماهير ولم يختلف عليه أحد وهو إنسان عاش مسالمًا مع نفسه ومع الآخرين وقدم لنا كوميديا راقية وأنا التقيت معه فنيًا في عمل واحد هو "خلي بالك من زوزو" وعرض علي المشاركة معه في اكثر من عمل مسرحي ولكني كنت أعتذر له لأنني لا أقدر علي المسرح وليس لدي طاقة عليه.

وأضاف أنه عندما سئل عمن الذي يضحكه فقال: محيي إسماعيل، وهو كوميديان شديد الإحساس والخصوصية وما كان يضحكه لدي هو المفاجأة وعدم التوقع .



الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر

وأكد محيي اسماعيل أن سمير غانم كوميديان عالمي واخترع نوعا جديدا من الكوميديا فهو بالفعل صانع للبهجة وكل أعماله تجعلك مبسوط وهو ونس لكل المصريين ومن يريد أن يضحك عليه بروشتة سمير غانم فهو في المسرح ملك وحينما تشاهد عمل مسرحي له تشعر أنك في حضنه، فهو ونس جميل لأي مصري يريد أن يستمتع.



الاعلامية مني ابو الغيط

وسأل الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر القيصر محيي إسماعيل عن كواليس عمله مع سمير غانم في فيلم "خلي بالك من زوزو" فحكي عن قصة مثيرة وموقف حول أفيه "جمعاء" الذي كان يقوله محيي إسماعيل.

وأنهي محي إسماعيل كلامه: سمير غانم قدم لنا 60 عاما من البهجة ومن المتعة، وفي هذا العصر من يريد الاستمتاع بالحياة وإيجابية الحياة يشاهد أعمال سمير غانم.