شكرا لقرائتكم خبر عن فنانات يلجأن لتبرير الأزمات بالسحر والأعمال.. حورية فرغلى مش أولهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من التعاطف تجاه النجمة حورية فرغلي تشهدها منذ فترة بسبب العديد من الأزمات التي تعرضت لها طوال حياتها سواء في الحياة العاطفية أو الأسرية أو الشخصية، والتى تلخصت في مرضها وعدم إنجابها، كما أنها كشفت عن تعرضها للسحر من قبل، حيث كشفت في لقائها في برنامج "واحد من الناس" مع عمرو الليثى، بأن وزنها وقتها كان 49 كيلو، وأحضروا لها شيخ ووجد شيء مدفون في الزرع مكتوب فيه "حورية بنت نادية تصاب بالمرض، وتكون طريحة الفراش وتُحرم من الخلفة والزواج"، ومن خلال هذا الموضوع نرصد أبرز الفنانات التي كشفن عن تعرضهن للسحر والأعمال.



نجلاء بدر

نجلاء بدر

كشفت الفنانة نجلاء بدر عن تعرضها للسحر، حيث قالت إن شاب تقدم لخطبتها عندما كانت تبلغ من العمر 15 عاما، وبعد إتمام مراسم الخطوبة بأيام اكتشفت بأنه قام بعمل سحر لها، وأضافت خلال لقاء تليفزيونى: "لم أكن أؤمن بشيء اسمه أعمال سحرية وكنت أعتبرها خرافات، وظل العمل السحري معي لمدة 15 عامًا، وكنت أرى كوابيس في أحلامي وتوجهت لأحد الشيوخ، ورويت ما يحدث معي أثناء نومي، وحضر للبيت أحد الشيوخ وظل يتلو سورة البقرة لمدة 7 أيام متتالية، وبعدها شعرت بارتياح نفسي".



شهيرة

شهيرة

قالت الفنان شهيرة إن اعتزالها للتمثيل كان بسبب السحر وعمل سفلى دبرته لها إحدى الفنانات التي كانت تنافسها على النجومية وقتها، قائلة: "فكّيت السحر اللى كان معمولى من ‏إحدى الفنانات، وكان يتسبب فى حساسية بوجهى وكان يمنعنى من وضع المكياج، وإحدى صديقاتى ‏جلبت لى شيخاً وأخبرنى أنه معمولى عمل"، مؤكدة أنها لجأت لعدد من أطباء الأمراض الجلدية، إلا أنّها ‏فشلت فى التخلص من تلك الحساسية ولم يجدوا أى مرض عضوى، وعندما استعانت بأحد الشيوخ أخبرها ‏بحقيقة تدبير فنانة منافسة لها سحرًا أسود‎.‎



سوزان نجم الدين

سوزان نجم الدين

كشفت الفنانة سوزان نجم الدين تعرضها للسحر والأعمال، حيث قالت في إحدى اللقاءات التليفزينية، بأن زميلة لها في الوسط الفني مارست السحر ضدها لتدمير مسيرتها الفنية تمامًا لأكثر من عام، ولم تتخلص سوزان من هذه اللعنة إلا عندما لجأت إلى أحد الشيوخ الذي فكّ لها السحر فعادت إلى حياتها الطبيعية وتألقها الفني.



فيفى عبده

فيفى عبده

كشفت الفنانة فيفي عبده في أكثر من لقاء تليفزيونى عن تعرضها في إحدى المرات للسحر، قائلة: "في يوم كنت أرقص على المسرح، وفجأة توقفت ولم أستطع استكمال فقرتي الاستعراضية، وعندما ذهبت للأطباء أخبروني أنني لا أعاني من شيء، لكني اكتشفت أن راقصة ما سحرت لي من أجل أن تحتل مكانتي الفنية".

رانيا يوسف

قالت الفنانة رانيا يوسف في إحدى اللقاءات التليفزيونية بأنها تعرضت للسحر من إحدى الفنانات للإيقاع بينها وبين طليقها المنتج محمد مختار حيث قالت: "هناك فنانات أغضبهن نجاحى، ‏واستكثرن على هذا النجاح، البعض قام بعمل سحر لى، لم أكن أقتنع بهذه الأشياء، لكن بعد هذا السحر، ‏حياتى انقلبت 180 درجة فى أقل من أسبوع، مضيفة: "كنت فى بيت مستقر جدًّا وحياة جميلة، ثم حدثت أشياء كثيرة من غير مقدمات، حيث رأيت ‏أشياء غريبة تحدث فى بيتى. ورغم أنى مؤمنة بأنه لا أحد يستطيع أن يضر أو ينفع إلا الله، لكن السحر ‏ذُكر فى القرآن الكريم، وهناك ناس تقوم بأعمال السحر حتى تفرّق بين الرجل وزوجته.. وأعرف من الذى ‏يقف وراء هذا الأمر".‏