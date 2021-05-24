شكرا لقرائتكم خبر عن أروى تجسد عنفوان المرأة أمام الخيانة فى أغنية "بديت تخون" الخليجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة اليمنية أروى عن موعد طرح كليب أغنيتها الجديدة "بديت تخون" وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 27 مايو الجاري على قناتها بموقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات حسن عبيد، ألحان سلطان السيف، توزيع زيد نديم، مكس وماستر المهندس جاسم محمد، حيث انتهت أروى من تصوير الكليب خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وتقدم أروى أغنية "بديت تخون" باللهجة الخليجية وتجسد في كلماتها عنفوان المرأة في مواجهة الخيانة بحسب ما تظهر الملامح الأولى من العمل الذى يعيدها إلى الساحة الغنائية مرة أخرى، حيث تعمل كذلك على التحضير لأغنيتين أخرتين بأنماط موسيقية مختلفة في الأشهر القليلة المقبلة.

وأعلنت أروى قبل أيام عن تلقيها الجرعة الأولى من لقاح كورونا، حيث ظهرت في مقطع فيديو نشرته عبر خاصية "استورى" بحسابها في إنستجرام، قائلة إنها "كانت تعتقد أن اللقاح مؤامرة، رغم عدم إعلانها عن رأيها هذا من قبل مضيفة أن تفكيرها كان منصبا حول أن هذه اللقاحات قد تكون مؤامرة للتجسس علينا، أو قد تتسبب بالمرض والعقم، حتى قررت التخلص من كل هذه الهواجس وتلقى اللقاح"



اروى

وعانت أروى من تجربة الإصابة بفيروس كورونا مطلع العام الجارى حيث كتبت على حسابها بموقع إنستجرام: "للأسف اليوم نتيجه فحص كورونا طلعت ايجابية.. ادعولي الله ينجيني منها وما يلقطوها زوجي وبنتي وعائلتي.. آمين"، وشفيت من الفيروس بعد أكثر من أسبوعين بعدما نشرت صورة برفقة ابنتها عبر ستورى حسابها بموقع إنستجرام، وكتبت: "أخيرًا سلبى".



الفنانة اليمنية أروى