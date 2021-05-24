وفاة فايزة حسين أشهر مخرجة رسوم متحركة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن المخرج أحمد إسماعيل، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وفاة المخرجة الكبيرة فايزة حسين، أشهر مخرجة رسوم متحركة في مصر.

وكتب "إسماعيل" قائلًا: "أتقدم بخالص التعازى والمواساة لأخي وصديقي المهندس تامر الشرقاوي في وفاة والدته المخرجة العظيمة الأستاذة فايزة حسين.. اسأل الله رب العرش العظيم أن يغفر لها ويرحمها وان يرزقه الصبر والسلوان".

يذكر أن المخرجة الراحلة فايزة حسين، شغلت عدة مناصب أبرزها مدير عام الإدارة العامة للرسوم المتحركة لقطاع الإنتاج سابقاً، وأنشأت وكالة بيبى فيلم للرسوم المتحركة والصلصال 1984.