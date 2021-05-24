موقف كوميدي جمع إسماعيل ياسين بـ"كوكب الشرق" أم كلثوم في الصيدلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل اليوم الذكرى الـ49 على وفاة الكوميديان الكبير الفنان إسماعيل ياسين، فقد رحل عن عالمنا في 24 مايو عام 1972.

وتميز ياسين بإتقان فن المونولوج وإلقاء النكات بجانب أفلامه وعروضه المسرحية الخالدة التي جعلته واحداً من أهم نجوم الكوميديا في تاريخ الفن العربي.

دخل إسماعيل ياسين المجال الفني ''محترفا'' بواسطة المؤلف الكبير أبو السعود الإبياري، الذي رشحه أن يكون ''مونولوجيست''، يقف وحيدا على المسرح يقدم حوارا كوميديا، وعمل ياسين في الملهى الليلي الأشهر وقتها، ملهى بديعة مصابني.

تزوج إسماعيل ياسين 3 مرات، وعلى الرغم من ذلك لم ينجب إلا ابنا واحدا هو المخرج الراحل ياسين إسماعيل ياسين، وذلك من زوجته الأخيرة فوزية، وقد عمل نجله مخرجا للعديد من السنوات، قبل أن يرحل في عام 2008.

عُرف عن إسماعيل ياسين علاقته الجيدة بنجوم الفن في تلك الحقبة، وله موقف شهير مع الراحلة أم كلثوم، التي قابلته عن طريق الصدفة بالإسكندرية داخل إحدى الصيدليات، وكان ياسين يقف بجوار الميزان الآلي، لتسأله أم كلثوم عن وزنه، وأجاب قائلا: ''زي الفل 78 كيلو فقط''، لتندهش أم كلثوم قائلا: ''مش معقول، لازم تتوزن تاني، أكيد اتوزنت من غير بقك''، في إشارة لكبر حجم فمه، وقابل ياسين سخرية كوكب الشرق بسخرية مماثلة، وأصر على أن تزن نفسها هي الأخرى، وعندما رفضت أخبرها قائلا: ''أكيد سيبتي صوتك في القاهرة وخايفة تتوزني من غيره''.

تعرض إسماعيل ياسين للعديد من الأزمات المادية قبل أن يذهب إلى لبنان وحيدا ليعمل هناك بالمونولوج، الذي بدأ به حياته، وعاد ياسين من جديد لمصر بعد أن أرهقه مرض ''النقرس''، وطالبته الضرائب بدفع متأخرات أرباحه وحجزت على منزله الوحيد الذي تبقى من ممتلكاته، وتوفي في 24 مايو 1972.