نجل نادية العراقية يزور قبرها بـ"الورد والسوشي" في ذكرى ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

زار أدهم نجل الفنانة نادية العراقية قبر والدته، التي رحلت 16 مايو الجاري بعد إصابتها بفيروس كورونا، بالتزامن مع ذكرى ميلادها.

ونشرت الصفحة الرسمية لمي محروس ابنة الراحلة نادية العراقية صورتين لشقيقها من داخل قبر والدته، وأهداها أدهم ورد وسوشي مشيرًا إلى أن هذه وجبة والدته المفضلة.

وعلقت الصفحة الرسمية "في ذكري ميلادها قام أبنها أدهم بزيارة قبر والدته محملا بالورود ووجبة من السوشي كما كانت تحبه دائماً، وقرأ على روحها سور من القرآن الكريم كانت المرحومة تحبها بصورة خاصة ودعا لها بالرحمة وتركها مودعاً عائداً لسرادق العزاء بالأسكندرية.. رحمها الله وطيب ثراها وأسكنها الفردوس الأعلى من الجنة وإنا لله وإنا إليه راجعون".

جدير بالذكر أن الفنانة نادية العراقية، رحلت عن عالمنا عقب معاناتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا، وأعلنت الخبر ابنتها مي محروس عبر حسابها الخاص على فيسبوك.

وكتبت مي: "ماما انتقلت إلى رحمة الله تعالى، أرجو الدعاء لها وقراءة الفاتحة على روحها الطيبة، إنا لله وإنا إليه راجعون".