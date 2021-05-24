إلهام شاهين لـ"الخليج 365": "السوشيال ميديا جننت الناس ولا أتابعها ولا أتعامل معها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تعرضت الفنانة إلهام شاهين الأيام الماضية لهجوم كبير عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد تداول صورا لها والفنانة ليلى علوى خلال تواجدهما في الجونة، بدعوى حضورهما أحد الأفراح هناك بعد ساعات من التواجد في جنازة الفنان الراحل سمير غانم يوم الجمعة الماضي.

الفنانة إلهام شاهين في تصريح خاص لموقع "الخليج 365"، علقت على ما تعرضت له من هجوم عبر مواقع التواصل، وقالت "للأسف السوشيال ميديا جننت الناس، وأظهرت أمراض نفسية كثيرة، وعن نفسي لا اتابعها ولا أتعامل معها، واكتفي أن أسمع ما يُحكى لي، ولم أرد مطلقا على ما يثار بها لا بالخير ولا بالشر".

وعن إمكانية أن تفرض على نفسها قيودا، مع ما تعرضت له، قالت: "أنا لا أفعل إلا ما انا مقتنعة به، ولم ولن أفكر بطريقة مين هيقول إيه، لأن بالنهاية لن ترضى عنك كل الناس، وهناك دائما من يقف ليعارضك، وايضا آخرون يقفون معك، وفي ظل ما يحدث على كل فنان وفنانة أن يرضى اولا نفسه، ويقوم بما يشعر به، وعلى اقتناع به ".

الفنانة إلهام شاهين في تصريح سابق لـ"الخليج 365"، علقت على الصور التي تم تداولها، وتعرضت للهجوم بسببها، وقالت: "الصور ليست من حفل الزفاف، بل من عشاء في مطعم في الجونة مع ضيوف من سوريا قبل الوفاة بيوم، وبمجرد علمنا بخبر الوفاة نزلنا فورا للقاهرة وحضرنا الجنازة والدفن.. الله يرحمه سمير غانم".

وتعرضت الفنانات إلهام شاهين، ويسرا، وليلى علوي للهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بدعوى تواجدهم في أحد الأفراح مساء الجمعة الماضي، بعد ساعات من المشاركة في جنازة الفنان الراحل سمير غانم التي أقيمت في مسجد المشير.