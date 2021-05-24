"تجمع نزيف".. نجل إيناس عز الدين يخضع لعملية جراحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة إيناس عز الدين عن الحالة الصحية لنجلها محمد بعد خضوعه لعملية جراحية في المخ.

وأعادت إيناس نشر صورة تجمعها بولدها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليها: "شكرا لكم جميعا يرسلها الله لتسعد قلوبنا بمجرد كلمة أو دعوة، اللهم إحفظ تلك القلوب الصافية واسعدها إينما حلت وبعتذر عن كم الرسائل والرد".

وأضافت: "لاستفسار الحالة عن إبني بعد شهرين من العملية، وسوف يتم إجراء جراحة أخرى، حصل تصريف زيادة للسائل المخ، أدى إلى إنخفاض في ضغط المخ وتجمع نزيف".

وتابعت "لا أملك غير الدعاء لأبني الغالي"، وعلقت إيناس عز الدين "دعواتكم لأبني الغالي محمد".

وكانت الفنانة إيناس عز الدين كشفت، عن إجراء عملية جراحية لنجلها محمد في المخ، وذلك في 27 مارس الماضي.

ونشرت إيناس، صورة لها معه عبر حسابها على إنستجرام ، وكتبت: "يا رب ارحمه برحمتك.. هو فرحتي، هو ابني روحي.. افرحني بشفاءه يا الله ولا تحزن قلبي، أرجو الدعاء لابني الغالي هيعمل عملية في المخ".