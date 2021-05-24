جمال عبدالناصر يتمنى الشفاء العاجل لزوجته فاطمة الكاشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تمنى الفنان جمال عبدالناصر الشفاء العاجل لزوجته الفنانة فاطمة الكاشف بعد إصابتها بفيروس كورونا.

ونشر "جمال" صورة زوجته، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، علق عليها: "اللهم أرفع البلاء وأشف كل مريض، وأشف فاطمة الكاشف شفاءًا لا يغادر سقما فأنت الشافي المعافي، وأنت ولي هذا والقادر عليه، اللهم ردها إلينا وإلى بيتها وأحبابها سالمة بالصحة والعافية".

وأعلنت الفنانة فاطمة الكاشف إصابتها بفيروس كورونا المستجد، 30 أبريل الماضي، بعد ثبوت إيجابية التحاليل التي أجرتها.

وكتبت فاطمة عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك": "أثبتت التحاليل والإشاعات إصابتي بالكورونا، الله المستعان الحمد لله والشكر لله، وربنا يجعل تعبي في ميزان حسناتي".

وأضافت "دعواتكم حبايبي بالشفاء وربنا يحفظكم بخير يا رب العالمين، ولو حصلي حاجة وقابلت ربنا لا تنسوني بالدعاء، وخلوا بالكم من نفسكم الموضوع صعب قوي".