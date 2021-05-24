أصالة عن تصالحها مع أحلام: "سعيدة بالمرحلة الملكية التي نعيش فيها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدثت المطربة السورية أصالة نصري عن علاقتها بالمطربة الإماراتية أحلام بعد الصلح بينهما.

وقالت أصالة خلال لقائها مع برنامج " et بالعربي": "سعيدة بالمرحلة الملكية التي نعيش فيها أنا وحلومة وحبايب حبايب".

وعن وصف أحلام عن علاقتهما وتصرفاتهما بالجنون قالت: "أحلام حبيبتي وأنا بنبسط بكلامها إذا قالت مجانين أحنا مجانين وإذا قالت عاقلين احنا عاقلين سعيدة أن كل شيء يسير إلى الأفضل".

وكانت أصالة تصالحت مع أحلام بعد فترة خلاف، وقالت إن بعض الأصدقاء المشتركين بينهما، هم من تدخلوا للصلح، خاصة بعد تغريدة فاهد نجل أحلام التي عبر فيها عن حبه لأصالة واستماعه لأغانيها.