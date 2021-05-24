دلال عبد العزيز لا تعلم بوفاة زوجها سمير غانم… وهكذا يجيبها الأطباء

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 مايو 2021 01:16 مساءً - منذ 45 دقيقة

لا تعلم النجمة المصرية دلال عبدالعزيز حتى هذه اللحظة بوفاة زوجها الممثل سمير غانم، حيث قالت مصادر طبية، إن الفنانة دلال عبد العزيز سألت عن زوجها الفنان سمير غانم وإنها لا تزال تجهل حتى الآن واقعة وفاته.

ونقلت وسائل إعلام مصرية، عن مصدر طبي قوله إن “دلال عبد العزيز تسأل الممرضين باستمرار عن زوجها سمير غانم وحالته، وأنها تريد مقابلة بناتها، خاصة أنها ممنوع عنها الزيارة، بسبب فيروس كورونا”.

وتابع المصدر، أن “الأطباء والممرضين يحاولون طمأنتها على بناتها، ومنعوا إخبارها بوفاة سمير غانم حاليا، لكنهم قالوا لها إن حالته، كما هي، ليست جيدة، تمهيدا لتعريفها بالحقيقة في وقت قريب”.

وكان الإعلامي رامي رضوان، أعلن مساء السبت الماضي، أن نتيجة المسحة الخاصة بالفنانة دلال عبد العزيز جاءت سلبية، ولا تزال تتلقى العلاج في المستشفى، وأنه لم يتم إبلاغها حتى وقت تصريحاته بوفاة زوجها الفنان سمير غانم.

يذكر أن سمير غانم رحل عن الحياة عصر الخميس الماضي، عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بفيروس كورونا، وشيعت جنازته، الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وشارك في الجنازة عدد كبير من النجوم من بينهم يسرا وإلهام شاهين.