شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل ياسين.. أدخل الفرحة فى القلوب ولم يسلم من الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شائعات ترددت عن نجم الكوميديا إسماعيل ياسين، الذى تمر اليوم الاثنين ذكرى وفاته إذ رحل عن دنيانا فى الـ 24 مايو من عام 1972 بأزمة قلبية في ساعة متأخرة من ذلك اليوم، بعد وصوله من الإسكندرية، حيث كان يعرض هناك إحدى مسرحياته، وأول تلك الشائعات أنه مات فقيرا بعد طالبته مصلحة الضرائب بمتأخرات أرباحه فى أعوام سابقة، كما حجزت على العمارة التى كان يمتلكها، ولم يجد أهله مالا ليدفنوه.

ونفت سامية شاهين زوجة المخرج الراحل ياسين إسماعيل ياسين، التى قالت فى تصريحات تليفزيونية سابقة، إن "سمعة" لم يمت فقيرًا كما يتردد، وآخر شقة عاش فيها إسماعيل ياسين كانت 7 غرف وصالة.

وأكدت سامية، أن إسماعيل ياسين عندما أخذت الضرائب أمواله دون علمه، وقيمتها 300 ألف جنيه، أصيب بشلل نصفى، لكنه سافر إلى لبنان وجنى أموالا كثيرة، ثم عاد إلى مصر، وحدث حينها تضييق على الفنانين، فغنى مونولوجات، ولم يصل إلى حالة التسول .

وأوضحت: "ناس ادعت إنها موجودة يوم وفاته أو إنه استلف منهم فلوس، كلهم كذابين، لأنه توفى فجأة فى الإسكندرية، أصيب باكتئاب بعد وفاة رفيق عمره المخرج فطين عبدالوهاب الذى توفى قبله بـ10 أيام، وسقط أمام باب الشقة".

كما نفت سارة ياسين إسماعيل، حفيدة الفنان الراحل إسماعيل ياسين تلك الإشاعات، وذلك عبر منشور قديم على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، وقالت: "إسماعيل ياسين آخر فترة كان واجد صعوبة إنه يشتغل فى السينما زى الأول والسبب إن فيه ناس فى الفن وقتها كانوا سبب فى بعده عن السينما.

وأضافت: "آه طبعا ظروفه المادية اتأثرت عشان كان بيصرف على الـ cast اللى كان شغال فى مسرحه حتى وهم مش بيعرضوا لما المسرح وقف خالص.. اه مدفنش فى مدافن ملكه لأن مكنش ليه مدافن فى القاهرة، أهله ليهم فى السويس اللى اتوفى منهم ادفن فيها.. لكن هو ادفن فى مدفن فتحية شريف زوجة عماد حمدى الأولى".

ورغم ظروفه المادية الصعبة آخر أيامه إلا أنها نفت أنه عانى من الفقر قائلة: إسماعيل ياسين مات مستور وساتر أهله من بعده".

واختتمت: "ياريت نتأكد من المعلومة اللى بنبادلها ونفتكر إن الكلمة مسئولية وبالأخص إنها متعلقة بحياة ناس وأسرهم.. ربنا يغفر لأمواتنا جميعا ويسكنهم فسيح جناته".

الشائعة الثانية التى طاردت إسماعيل يس هى اختفاء نجمه فى الستينيات القرن الماضي بسبب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بعد أن ألقى نكتة عنه لم تعجبه لكن أرملة المخرج الراحل إسماعيل ياسين، نفت فى تصريحات تليفزيونية أن يكون عبد الناصر سببا فى الإطاحة بحماها إسماعيل ياسين من عرش الكوميديا.