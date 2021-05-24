فيديو.. جنا عمرو دياب تكشف موقف والدها بعد علمه بمرضها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت جنا عمرو دياب، تفاصيل مرضها الذي أحدث تأثيرًا كبيرًا على دراستها، بعدما تم فصلها من المدرسة التي كانت تتلقى فيها تعليمها في لندن.

كما كشفت موقف والدها الفنان المصري عمرو دياب ووالدتها زينة عاشور تجاه المرض الذي تعاني منه.

وقالت جنا، خلال لقاء مع برنامج "ET بالعربي": "والدتي تدعمني بشدة لأنها في حالات معينة، بدأت تفهم أني لا أقصد حقا عدم الاهتمام بغيري وإنما الأمر هو بسبب مرضي، لذا إذا قالت (جنا لدينا موعد على الغداء يوم الأحد)، وأنا نسيت ذلك تتفهم هذا الأمر كليا، وتقول لي أنا أتفهم أن هذا بسبب فرط الحركة وتشتت الانتباه".

وعن موقف والدها من مرضها، أضافت: "والدي كان داعما جدا، وتلقيت العديد من المكالمات منه، يخبرني بأنه فخور بي جدا.. أحسنت يا جنا.. أنا فخورة جدا لوجود أمي وأبي في حياتي لأنهما دائما بجانبي، وأبي يظهر لي أنه يتفهم ما أمرّ به، وعندما تحدثت إليه على الهاتف قال لي (أنا أفهمك.. أفهم بشكل كامل ما تشعرين به)".





وقالت جنا إنها عانت من مرض متلازمة ADHD، (فرط الحركة وتشتت الانتباه)، متابعة أنها فقدت الثقة في مدرستها، مشددة على أن من قيَّموها دراسيًا كانوا يعانون من نفس الحالة التي كانت تعاني منها تماما.

واستطردت أنه تم تشخيصها بهذا المرض بعد عامين من خروجها من المدرسة الثانوية، مضيفة أنها عانت كثيرًا خلال الدراسة، لا سيما أنها حصلت على درجات سيئة للغاية، رغم دراستها بنوع كبير من الجدية ولكنها حصلت على ذات العلامات.

وكشفت جنا في وقت سابق أن المعلمين في المدرسة، لم يستطيعوا التعامل معها بالشكل الصحيح وكانوا يتهمونها بتشتيت انتباه زملائها إذا حاولت سؤال أحدهم في شيء، وكانوا يصفونها بكلمات مؤلمة كـ"غبية"، و"كسولة"، و"متمردة".

وأشارت إلى أنه كان من واجب المدرسة أن توجهها للتصرفات الصحيحة، وليس فقط لومها على عدم تحقيق درجات عالية في المقررات الدراسية، وأنهم فقط يساعدون الطالبات القادرات على الدراسة بجد وتحقيق درجات عالية كشقيقتها للالتحاق بالجامعات اللاتي يرغبن فيها، ولا يهتموا بالطالبات اللاتي يواجهن مشكلات في الدراسة مثلها.