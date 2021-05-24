تفاصيل آخر رسالة صوتية لسمير غانم تنبأ فيها بوفاته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، آخر رسالة صوتية للفنان المصري الراحل سمير غانم.

وكشف سمير غانم خلال الرسالة عن شعوره باقتراب ساعة الرحيل.



ونشرت جريدة "الوطن" المصرية الرسالة الصوتية التي أرسلها غانم لصديقه الشاعر إسلام خليل، في شهر أبريل الماضي وتنبأ فيها بوفاته وعدم حضوره شهر رمضان الكريم.

وقال: "بالنسبة لرمضان السنة دي مش متأكد إنه جاي مش عارف، معنديش حاجة في رمضان والصحة مكركبة.. بس هطلع ضيف شرف مع دنيا في حلقة، حتى دنيا 15 حلقة بس عشان كورونا".







توفي الفنان سمير غانم، مساء الخميس، عن عمر ناهز 84 عاما، إثر وعكة صحية نقل على إثرها إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بسبب مشاكل صحية وخلل في وظائف الكلى.

وأقيمت صلاة الجنازة على الراحل بعد صلاة الجمعة في مسجد المشير بالتجمع الخامس، ودفن الجثمان بمقابر العائلة بمدينة نصر، إذ قررت الأسرة قصر العزاء على المقابر فقط.

الفنان سمير غانم من مواليد 15 يناير 1937، وهو ممثل كوميدي مصري، تخرج في كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، ثم التقى جورج سيدهم والضيف أحمد، وكوَّنوا معاً فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها "طبيخ الملايكة" و"جوليو وروميت"، ثم قدم الثلاثة بعدها عدداً من الأفلام والمسرحيات الناجحة.