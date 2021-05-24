شكرا لقرائتكم خبر عن أدوار لا تنسى فى مسيرة دلال عبد العزيز الدرامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد الفنانة دلال عبد العزيز من أهم نجمات السينما والدراما المصرية على مدار سنوات، بالإضافة إلى قربها الشديد لقلوب جمهورها لما تملكه من خفة دم، وروح وإطلالة خفيفة على القلوب، فأدوارها قريبة من الشخصية المصرية بما تحمله من سمات وطباع وربما يكون ذلك سببًا فى هذه العلاقة بينها وبين جمهورها.

وقدمت الفنانة دلال عبد العزيز فى مشوارها الدرامى عددًا من العلامات المضيئة فى تاريخها الفنى التى لا تنسى ومن أبرز هذه الأدوار فى مسلسل "لا" أمام النجم يحيى الفخرانى الذى عرض فى عام 1994 وقدمت شخصية سلوى وهبى.

وتدور أحداث مسلسل لا فى إطار درامي، حيث يجد يحيى الفخرانى نفسه فى السجن دون إثبات تهمة عليه، واسمه مسجل ضمن الوفيات، وتتحطم حياته فجأة؛ حيث يفقد زوجته، وماله الذى قام بجمعه طوال حياته، ويصبح أسير ذكرياته فى السجن.





ومن الأدوار المهمة للفنانة دلال عبد العزيز دورها فى مسلسل "حديث الصباح والمساء" حيث جسدت شخصية نعمة، الذى عرض عام 2001 وتدور أحداثه حول تاريخ مصر الاجتماعى والسياسى من خلال 3 شخصيات وتفرع أبنائها وأحفادها وتتابع صراعاتهم وأدوارهم الاجتماعية وعلاقتهم الإنسانية ومواقفهم المختلفة تجاه الحياة والوطن من خلال التأثيرات المباشرة للمصالح الاقتصادية على العلاقات بين الشخصيات وأصول هذه الشجرات الثلاث.

كما لا ننسى دورها المميز الذى قدمته أمام الفنان الكبير صلاح السعدنى، فى مسلسل "الناس فى كفر عسكر" الذى عرض عام 2003، حيث قدمت شخصية فطوم التى تضع خطة للاستيلاء على أرض عائلة (عوف) من خلال زواج ابنهم (أمين) من (صالحة عوف).

ولعبت الفنانة دلال عبد العزيز دورا من أفضل أدوار الأمومة فى مسلسل "سابع جار" الذى عرض فى 2017 ولعبت شخصية الأم الصديقة والقريبة لأبنائها، والتى تشاركهم حالاتهم المختلفة، حيث عكست لنا شخصية الأم المصرية التى نراها غالبًا فى كل بيت، الأم التى ترى فى الزواج مستقبل لبناتها وطريقتها للاطمئنان عليهم، بالإضافة إلى حبها الشديد لآخر العنقود "عبد الرحمن" الذى لا تتوقف عن تدليله فهو الوليد الوحيد لشقيقتين، كما أنها كانت تقف إلى جوار أبنائها فى كل المواقف الصعبة التى تعرضوا لها حتى وإن اختلفت معهم.

يذكر أن الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، كشف خلال تصريحات تليفزيونية آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، قائلا: "مسحة كورونا أصبحت سلبية وتعانى حاليا من بعض آثار التعافى من كورونا ونطمئن المصريين عليها، وهى الآن ليست على جهاز تنفس صناعي".

وقالت إلهام شاهين في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "الفنانة دلال عبد العزيز تعبانة وحالتها الصحية ما زالت كما هي ومتواجدة بالمستشفى، ولم نخبرها بخبر وفاة زوجها الفنان الكبير سمير غانم حتى الآن لحين تعافيها إن شاء الله وخروجها من المستشفى".

وأضافت إلهام شاهين: "إحنا مش عاوزين دلال عبد العزيز تعرف خبر وفاة سمير غانم في الوقت الحالي لغاية لما تبقى كويسة وتخرج بالسلامة، لأن الحزن بيقلل من المناعة وإحنا مش ناقصين إنها تتعب أكتر مما هي عليه، وطبعا الله يكون في عون أفراد العائلة كلها، ويارب يشفيها ويعافيها وتخرج لنا بالسلامة يارب.

ورحل عن عالمنا النجم الكبير سمير غانم، الخميس الماضى، عن عمر يناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى خللا فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك، وشيع جثمانه من مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، وتم دفنه بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر.