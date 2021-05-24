بالصور| أحمد وفيق ومحمد عز وعبير صبري في عزاء "آل هارون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أوشك صناع "آل هارون" على الانتهاء من تصوير المشاهد المتبقية من أحداث الفيلم، وخاصة مشهد العزاء، إذ بدأت الشركة المنتجة فى تحضير التجهيزات الأخيرة استعدادا لطرح الفيلم في دور العرض السينمائي .

وقام أمس الأحد كل من الفنانة عبير صبري، الفنان أحمد وفيق، الفنان إيهاب فهمي، الفنان محمد عز، الفنان إسلام حافظ، الفنان أحمد عبدالله محمود والفنانة هاجر الشرنوبي، بتصوير مشاهدهم المتبقية.

وأكد حسني محمود منتج فيلم "آل هارون" في بيان صحفي، أن مشهد العزاء من المشاهد الرئيسية في الفيلم، والانتهاء منه يعني تصوير ما يقرب من 90% من المشاهد، مؤكدا أن خطة تسويق وطرح الفيلم للجمهور وحتى الدعاية شبه مجهزة، وأنه يسابق الزمن ليصبح الفيلم جاهزا للعرض قبل عيد الأضحى المبارك .

فيلم "آل هارون" بطولة: منذر رياحنة، أحمد وفيق، عبير صبرى، وإيهاب فهمي، إسلام حافظ، وأحمد عبدالله محمود، ومحمد عز، وهاجر الشرنوبي، وائل خليل، والفنان حمدي هيكل وغيرهم، كما يضم العمل مجموعة من ضيوف الشرف .

الفيلم من تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، ومن إخراج معتز حسام، ومن إنتاج شركة مومنت برودكشن.