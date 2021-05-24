هالة صدقي عن إيمي ودنيا سمير غانم: "تايهين من غير أمهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة هالة صدقي عن حزنها على حالة إيمي ودنيا سمير غانم بعد وفاة والدهما ومرض والدتهما الفنانة دلال عبدالعزيز.

ونشرت هالة صورة مجمعة في إطار واحد من جنازة الفنان الراحل سمير غانم، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليها : إحساسي في اللحظة دي ان ايمي ودنيا رجعوا أطفال وبالرغم من وقفة أزواجهم المحترمين حسن ورامي في ظهرهم لكن تايهين من غير أمهم ، يا رب ما يحرم حد من اي غالي ولا عزيز ويلاقي الايد اللي تطبطب عليه وتشده وقت الشدة، ربنا يرجعلهم أمهم بالف خير".

ورحل الفنان سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس الماضي، وشيعت جنازته، يوم الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.