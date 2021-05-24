إيهاب فهمي ينتهي من تصوير "آل هارون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انتهى الفنان إيهاب فهمي من تصوير مشاهده في فيلم آل هارون، مشيرا إلى أن يوم التصوير الأخير بالنسبة له شهد تواجد جميع نجوم الفيلم، لأنه يعتبر من الديكورات الرئيسية، في العمل الفني .

وقال فهمي، في بيان صحفي، صادر عن الشركة المنتجة، إن من أبرز الصعوبات التي تواجه أي ممثل في تناول أي دور هو الاختلاف: "إنك تعمل دور بشكل مختلف، تعمل دور فيه عناصر الشخصية اللي بتقدمها".

وأضاف فهمي "الشخصية التي أقدمها في فيلم آل هارون، تدعى حسين ونقدر نقول عليه مدير بنك وراجل مسئول، وشخصية مهمة، ومختلفة تماما عن شخصيتي في الحقيقة، وفيه ٣ أبعاد في الدراما، البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد السياسي، اللي هو البيئة اللي بتنشأ فيها، عايش فين وهكذا، ودي من الحاجات اللي لازم يحطها الممثل قدامه لما يتناول أي شخصية، يشوف شكله إزاي، بيتكلم إزاي، هيمشي إزاي، لو ضحك إزاي، لو غضب إزاي، لو خاف إزاي، وأعتقد المنطقة اللي ممكن تبقى مشتركة بيني وبين حسين هي الإنسانيات".

وتابع: "صعوبة التمثيل إنك إزاي تعمل نفس السلوك للشخصيات اللي بتقدمها بس بشكل مختلف، يعني تعمل شخصية شريرة في أكثر من عمل، محمد مثلا، بس محمد هنا ومحمد هنا، مختلفين والاتنين بيتصرفوا بطريقة مختلفة".

فيلم "آل هارون" بطولة منذر رياحنة، وإيهاب فهمي، وأحمد وفيق، وعبير صبري، وأحمد عبدالله محمود، ومحمد عز، وهاجر الشرنوبي، ويارا نور الدين، حمدي هيكل وغيرهم، كما يضم العمل مجموعة من ضيوف الشرف.

والفيلم من تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، ومن إخراج معتز حسام، ومن إنتاج شركة مومنت برودكشن.