آخرهم تامر حبيب.. تعرف على وصايا 7 فنانين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ترك عدد من الفنانين وصيتهم التي وصف بعضها بـ "الغريبة"، ونرصد لكم وصايا 7 فنانين بينهم من هو على قيد الحياة والآخر فارق الحياة، وذلك في نص التقرير التالي:

تامر حبيب

كتب المؤلف والسيناريست تامر حبيب عبر حسابه على "فيسبوك": "أوصي كل اللي بيحبوني وهايزعلوا عليا يوم ما أموت و يبقوا حزانى من قلبهم، لو كان نفس اليوم فيه أي حاجة ممكن تبهجهم وتنسيهم حزنهم يعملوها فوراً، وأنا هبقي مبسوط قوي".

سعد الصغير

قال الفنان سعد الصغير في تصريحات صحفية، بشأن وصيته، بأن يكون أبناؤه بعيداً عن الوسط الفني، حتى لا يتعرضوا لكل ما تعرض له، وأن يبتعدوا عن مجال الغناء.

محمود ياسين

قال الفنان عمرو محمود ياسين عن وصية والده ببرنامج "المصري أفندي"على قناة "القاهرة والناس": "مفيش وصية بالمعنى المفهوم، ولكن الوصية بسمعها من وأنا صغير، ودايما كان يوصيني بالأمور المتعلقة بالإخلاص في كل شيء في الدراسة والعمل والعبادة، وإذا كنت جزءًا من الأسرة تخلص في مشاعرك".

علي حميدة

قال عادل نافع، ابن شقيقة المطرب الراحل علي حميدة في تصريحات صحفية، عن وصية خاله: "نده عليّا أنا وأمي قبل ما يموت بربع ساعة بالظبط ..قالي خلي بالك من الناس المريضة وساعدهم باللي تقدر عليه"، مشيرا إلى أنه أوصاه برعاية والدته وأن يكون بارًا بها طوال حياته، وبمُساعدة المحتاجين والمرضى.

فاروق الفيشاوي

قال الفنان أحمد الفيشاوي، إنه نفّذ وصية والده الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، بأن يدفن في مسقط رأسه مع أقاربه في محافظة المنوفية، حيث كتب "الفيشاوي" عبر حسابه على إنستجرام: "إنا لله وإنا اليه راجعون.. وصية أبويا يُدفن وسط أهله في المنوفية بسرس الليان، والحمد لله ده عملته وسط أهله وناسه في بلده".

نور الشريف

أوصى الفنان الكبير الراحل نور الشريف قبل وفاته، خلال تصريحات تلفزيونية، بعرض مشهد وفاته في مسلسل "عمر بن عبد العزيز" للمخرج أحمد توفيق، والذي عرض للمشاهدين عام 1994 ،قائلاً: "أتمنى يوم ما أموت يذيعوا المشهد"، وعبر الشريف عن مدى دهشته من أدائه المتميز لمشهد الوفاة في كل مرة يعيد فيها مشاهدته.

تحية كاريوكا

قالت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي ببرنامج "فحص شامل" مع الإعلامية راغدة شلهوب، إن كاريوكا (خالتها) طلبت منها أن تحل قيود يديها التي قُيدت خوفًا من أن تُحرك أجهزة العناية المركزة، لتخبرها بشيء ما عن طريق الكتابة لعدم قدرتها على التحدث.

وتابعت، أنها نفذت رغبتها وحلت وثاقها وأحضرت لها قلمًا ومنديلاً ورقيًا لتكتب ما تريد، موضحة أن كل ما كتبته هو كلمة واحدة هي "فيفي" في إشارة منها للفنانة فيفي عبده إلى أن تترك الفتاة التي تكفلها لفيفي عبده، حتى تربيها من بعدها، معلقة: "فيفي كانت عاوزة تاخدها من أول يوم وتسميها عطيات على اسمها، بس الشيخ الشعراوي قال سموها عطية الله".