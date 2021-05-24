نبيلة عبيد لجمهورها: "سامحوني الحزن جوايا كبير والفراق صعب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعربت الفنانة نبيلة عبيد، عن مرورها بحالة من الحزن، تأثرًا برحيل الفنان سمير غانم، موجهة رسالة لجمهورها.

ونشرت "نبيلة" صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "سامحوني اليومين دول .. الحزن جوايا كبير والفراق صعب".

وكانت نبيلة عبيد، قالت ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" عن رحيل الفنان سمير غانم: "هيوحشنا .. فنان صادق وقدم فنا عظيما ومش هيتكرر سمير غانم أبدًا.. ومخلص لفنه وأصحابه ولعمله.. وصادق وعمري ما سمعته قال كلمة على حد .. ومثال لكل حاجة في العمل والحياة .. وربنا يقويهم على الصدمة ويرحمه وحكمة ربنا .. هيوحشنا قوي قوي..واللي بيروحوا زيه مش بيتعوضوا خالص".

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة نبيلة عبيد، كان مسلسل "سكر زيادة"، الذي عرض في رمضان ٢٠٢٠، وهو من بطولة نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، ومن إخراج وائل إحسان.